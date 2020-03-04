О, эти женщины в погонах: Голосуй за самую очаровательную сотрудницу «Росгвардии» Твери

Женщины даже в погонах – они такие женщины... И пусть они профессионалы в своем, порой очень непростом деле, но в душе они все равно – нежные, хрупкие и невероятно талантливые.

В преддверии 8 марта Управление Росгвардии по Тверской области запустило акцию #Женщинывпогонах. Каждый пост – это фотография и небольшая информация о девушке, работающей в данной структуре.

«Комсомольская правда»-Тверь» присоединяется к акции и запускает конкурс «О, эти женщины в погонах!», главная цель которого – рассказать о девушках непростой профессии, а также об их увлечениях, хобби и мечтах. Кто-то из них прекрасно поет, кто-то занимается конным спортом и очень любит собак, кто-то обожает путешествовать. Однако, несмотря на все различия, объединяет их всех одно - ответственное и профессиональное отношение к службе в подразделении.

Безусловно, все девушки хороши. Но так как это все-таки конкурс, то, конечно, будет и победительница, та, что наберет наибольшее количество голосов наших читателей.

Голосование завершится 26 марта в 12.00 накануне профессионального праздника - Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, который отмечают 27 марта.

Победительницу ждут призы от «Комсомольской правды»-Тверь»!