2020-03-26T21:53:54+03:00
Общество

На улицы Твери выходит автобус №43, а 55-й возвращается на прежний маршрут

Схема движения транспорта изменится с 27 марта
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери троллейбус №3 заменят на автобус №43В Твери троллейбус №3 заменят на автобус №43Фото: Виктория ТУШКОВА
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Утром 27 марта на улицы Твери выйдет автобус №43. Четырнадцать единиц транспорта средней вместимости будут возить пассажиров по маршуту "Университет – Микрорайон "Южный-Д" – Университет". В течение недели количество автобусов на маршруте увеличится до 16. Обслуживать направление будет ООО "Верхневолжское АТП".

Автобус будет заезжать в новые жилые районы города – "Радужный", "Южный-Д", ЖК "Авиатор", ЖК "Крылья", ЖК Новый Город. Также будет обеспечена удобная связь между университетом и микрорайоном Юность.

В рамках нововведения с линии будет убран троллейбус №3.

Вместе с тем, по просьбам жителей, на прежний маршрут вернется автобус №55. Он будет ездить из "Южного" в "Радужный".

Напомним, в настоящее время автобусы новой модели пассажирских перевозок работают на 62 маршрутах: 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 20, 21, 31, 33, 33к, 36, 41, 52, 55, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 125р, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 154, 202, 204, 205, 207, 211, 225, 227, 233.

Схема следования автобуса №55 Фото: vk,com/"транспорт Верхневолжья"

Схема следования автобуса №55 Фото: vk,com/"транспорт Верхневолжья"

Схема следования автобуса №43 Фото: vk,com/"транспорт Верхневолжья"

Схема следования автобуса №43 Фото: vk,com/"транспорт Верхневолжья"

ИСТОЧНИК KP.RU

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