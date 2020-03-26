2020-03-26T21:13:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: полиция прекратила личный прием граждан

Заявления можно направить почтой или через электронную приемную
Ольга ТРОФИМОВА
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В УМВД России по Тверской области приостановлен личный прием гражданВ УМВД России по Тверской области приостановлен личный прием гражданФото: Василий ХОДАРЕВ
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С 27 марта Управление МВД России по Тверской области, а также подчиненные территориальные органы МВД России на районном уровне, временно приостанавливают личный прием граждан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Свои обращения заявители могут направить в полицию письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме через сервис "Прием обращений граждан и организаций" на официальном сайте УМВД или через сайты подразделений, а также в почтовых ящиках органов внутренних дел Российской Федерации (при наличии).

Напомним, что с 17 марта в Тверской области постановлением губернатора Игоря Рудени введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. В связи с этим многие структуры и ведомства перешли на дистанционную работу с жителями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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