Тверской аграрий Светлана Максимова показала, чем занимается во время самоизоляции
Депутат Госдумы РФ и тверской аграрий Светлана Максимова рассказала подписчикам, чем занимается во время самоизоляции.
- Чем ещё заняться на самоизоляции? Вспомнила папин фирменный рецепт пельменей!, - написала депутат на своей странице в "Фейсбуке" и поделилась фоточкой аппетитных пельменей.
А вот фирменный рецепт блюда Светлана Максимова так и не рассекретила.
Отметим, что, в связи с режимом повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса, жителей призывают оставаться дома и не посещать людные места. В регионе введен запрет на проведение всех массовых мероприятий.
А значит - самое время остаться дома: вкусно готовить, заниматься спортом и проводить досуг с пользой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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