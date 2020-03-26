2020-03-26T17:23:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Тверской аграрий Светлана Максимова показала, чем занимается во время самоизоляции

Депутат Госдумы печет пироги и пельмени
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
"Чем ещё заняться на самоизоляции? Вспомнила папин фирменный рецепт пельменей!" Фото: www.facebook.com/Светлана Максимова"Чем ещё заняться на самоизоляции? Вспомнила папин фирменный рецепт пельменей!" Фото: www.facebook.com/Светлана Максимова
Изменить размер текста:

Депутат Госдумы РФ и тверской аграрий Светлана Максимова рассказала подписчикам, чем занимается во время самоизоляции.

- Чем ещё заняться на самоизоляции? Вспомнила папин фирменный рецепт пельменей!, - написала депутат на своей странице в "Фейсбуке" и поделилась фоточкой аппетитных пельменей.

А вот фирменный рецепт блюда Светлана Максимова так и не рассекретила.

Отметим, что, в связи с режимом повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса, жителей призывают оставаться дома и не посещать людные места. В регионе введен запрет на проведение всех массовых мероприятий.

А значит - самое время остаться дома: вкусно готовить, заниматься спортом и проводить досуг с пользой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тверской Дворец культуры «Пролетарка» приглашает зрителей на онлайн-мероприятия
Появились перспективы возрождения парка «Воксал» в Твери
Случайная собутыльница обокрала жителя Бологое Тверской области
Нерабочая неделя в Твери: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В Тверской области легковушка сбила пешехода
Тверской аграрий Светлана Максимова показала, чем занимается во время самоизоляции
У жителя Твери украли иномарку, чтобы продать на запчасти
Автопарк правительства Тверской области обновят на 14 легковушек
Минздрав Тверской области запускает акцию "Медики в годы Великой отечественной войны"
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: жителям региона рассылают фейковую информацию о патрулях в торговых центрах и школах
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: тверские кинотеатры закрылись для посетителей
Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 26 марта 2020 года: новых случаев не зафиксировано, подтверждено три
Кимры в огне: жители бьют тревогу из-за пала сухой травы
В Московском районе Твери задержан "закладчик" синтетических наркотиков
В Твери рядом с детским садом продавали сигареты
Жительница Тверской области пошла под суд за оскорбление полицейского
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: для региона дополнительно приобретут свыше 1000 единиц медоборудования
В Торопецком районе Тверской области водительские права выдавали наркоманам и алкоголикам
На улице Коминтерна в Твери начали заделывать ямы
На трассе М-10 в Тверской области в ДТП погиб мужчина