Тверской аграрий Светлана Максимова показала, чем занимается во время самоизоляции

26 Март 2020 2020-03-26T17:23:40+03:00

"Чем ещё заняться на самоизоляции? Вспомнила папин фирменный рецепт пельменей!" Фото: www.facebook.com/Светлана Максимова

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Депутат Госдумы РФ и тверской аграрий Светлана Максимова рассказала подписчикам, чем занимается во время самоизоляции.

- Чем ещё заняться на самоизоляции? Вспомнила папин фирменный рецепт пельменей!, - написала депутат на своей странице в "Фейсбуке" и поделилась фоточкой аппетитных пельменей.

А вот фирменный рецепт блюда Светлана Максимова так и не рассекретила.

Отметим, что, в связи с режимом повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса, жителей призывают оставаться дома и не посещать людные места. В регионе введен запрет на проведение всех массовых мероприятий.

А значит - самое время остаться дома: вкусно готовить, заниматься спортом и проводить досуг с пользой.

ИСТОЧНИК KP.RU