Автопарк правительства Тверской области обновят на 14 легковушек

26 Март 2020 2020-03-26T16:15:06+03:00

На это из бюджета региона выделяется почти 27 млн рублей

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На сайте госзакупок размещена информация об аукционе по приобретению 14 легковых автомобилей для ГУК «Автобаза Тверской области». Это предприятие обслуживает правительство региона.

Стоимость лота — чуть больше 26,8 млн. рублей. Закупка осуществляется на бюджетные средства. По условиям аукциона для автобазы областного правительства приобретается две машины (с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3) по 2,3 млн рублей и еще 12 легковушек по 1,8 млн.

Заметим, что сегодня областные чиновники высокого ранга ездят на седанах Тойота Камри.

Электронный аукцион, судя по информации на сайте госзакупок, должен был состояться 25 марта. Однако о том, прошёл ли он и была ли совершена покупка машин, информация отсутствует.

ИСТОЧНИК KP.RU