2020-03-26T16:15:06+03:00
Общество

Автопарк правительства Тверской области обновят на 14 легковушек

На это из бюджета региона выделяется почти 27 млн рублей
Поделиться:
Для нужд областного правительства покупают 14 новых автомобилей. Фото: ПТОДля нужд областного правительства покупают 14 новых автомобилей. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

На сайте госзакупок размещена информация об аукционе по приобретению 14 легковых автомобилей для ГУК «Автобаза Тверской области». Это предприятие обслуживает правительство региона.

Стоимость лота — чуть больше 26,8 млн. рублей. Закупка осуществляется на бюджетные средства. По условиям аукциона для автобазы областного правительства приобретается две машины (с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3) по 2,3 млн рублей и еще 12 легковушек по 1,8 млн.

Заметим, что сегодня областные чиновники высокого ранга ездят на седанах Тойота Камри.

Электронный аукцион, судя по информации на сайте госзакупок, должен был состояться 25 марта. Однако о том, прошёл ли он и была ли совершена покупка машин, информация отсутствует.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тверской Дворец культуры «Пролетарка» приглашает зрителей на онлайн-мероприятия
Появились перспективы возрождения парка «Воксал» в Твери
Случайная собутыльница обокрала жителя Бологое Тверской области
Нерабочая неделя в Твери: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В Тверской области легковушка сбила пешехода
Тверской аграрий Светлана Максимова показала, чем занимается во время самоизоляции
У жителя Твери украли иномарку, чтобы продать на запчасти
Автопарк правительства Тверской области обновят на 14 легковушек
Минздрав Тверской области запускает акцию "Медики в годы Великой отечественной войны"
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: жителям региона рассылают фейковую информацию о патрулях в торговых центрах и школах
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: тверские кинотеатры закрылись для посетителей
Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 26 марта 2020 года: новых случаев не зафиксировано, подтверждено три
Кимры в огне: жители бьют тревогу из-за пала сухой травы
В Московском районе Твери задержан "закладчик" синтетических наркотиков
В Твери рядом с детским садом продавали сигареты
Жительница Тверской области пошла под суд за оскорбление полицейского
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: для региона дополнительно приобретут свыше 1000 единиц медоборудования
В Торопецком районе Тверской области водительские права выдавали наркоманам и алкоголикам
На улице Коминтерна в Твери начали заделывать ямы
На трассе М-10 в Тверской области в ДТП погиб мужчина