Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: тверские кинотеатры закрылись для посетителей

26 Март 2020 2020-03-26T13:58:11+03:00

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С 26 марта 2020 года кинотеатр "Звезда" приостанавливает свою работу на основании п.4 Постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 г. №16-пг "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" до объявления о его отмене. Об этом сообщила администрация кинотеатра на официальном сайте.

В соответствии с постановлением, с сегодняшнего дня закрыт кинотеатр "Синема Стар" в ТРЦ "Рио". До отмены режима повышенной готовности все сеансы отменены. Об этом сообщает автоответчик по телефону кинотеатра.

Третий тверской кинотеатр "Сильвер Синема" в ТРЦ "Рубин" 26 марта продолжает работать. Кассиры отмечают, что посетителей нет. Вопрос о его закрытии пока не решен.

ИСТОЧНИК KP.RU