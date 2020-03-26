Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: для региона дополнительно приобретут свыше 1000 единиц медоборудования

26 Март 2020 2020-03-26T09:47:27+03:00

Средства на это возьмут из регионального резервного фонда

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На заседании областной бюджетной комиссии, которую провёл губернатор Игорь Руденя, решено направить свыше 93 млн рублей из резервного фонда на закупку медоборудования, лекарственных препаратов, средств защиты. Это необходимые меры в связи с угрозой распространения коронавируса.

Областное правительство сообщает, что планируется закупить аппараты искусственной вентиляции лёгких, транспортные аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, многофункциональные аппараты ингаляционной анестезии, инфузионные насосы, дефибрилляторы, мониторы пациентов и другое оборудование. Всего – свыше 1000 единиц.

Ранее из резервного фонда Правительства Тверской области уже было выделено 60,6 млн рублей на приобретение свыше 550 единиц медоборудования, средств защиты, лекарств. Первые партии закупки поступили.

Напомним, что с 17 марта в регионе введён режим повышенной готовности для всех органов и сил предупреждения и ликвидации ЧС.

Работает телефон «горячей линии» областного министерства здравоохранения 8-800-333-93-72.

ИСТОЧНИК KP.RU