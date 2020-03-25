Сильный природный пожар в Тверской области тушат с помощью вертолета
Сообщение о пожаре в деревне Тверстянка Вышневолоцкого городского округа поступило в У МЧС России по Тверской области около 15:12 часов 25 марта.
На место пожара убыли отделения пожарно-спасательных частей № 61, № 9, № 52, СПСЧ, ОГ Вышневолоцкого ПСГ, бригада СМП.
По прибытии было установлено, что источником огня стала ветхая печная труба в бане на одном из участков. От нее загорелась сухая трава.
- В 17:36 пожар удалось локализовать на площади 320 квадратных метров, пожару присвоен ранг «1-БИС». Организовано три боевых участка, привлечен к тушению вертолет Ка-32 МЧС России, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
Всего к ликвидации пожара привлечено 50 человек и 14 единиц техники.
На место выехали сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области, испытательная пожарная лаборатория Тверской области. На месте проводилась опашка территории населенного пункта.
Дальнейшая информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU