Сильный природный пожар в Тверской области тушат с помощью вертолета

25 Март 2020 2020-03-25T18:17:32+03:00

Всего к ликвидации пожара привлечено 50 человек и 14 единиц техники. Фото: Ольга Крыльцова

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Сообщение о пожаре в деревне Тверстянка Вышневолоцкого городского округа поступило в У МЧС России по Тверской области около 15:12 часов 25 марта.

На место пожара убыли отделения пожарно-спасательных частей № 61, № 9, № 52, СПСЧ, ОГ Вышневолоцкого ПСГ, бригада СМП.

По прибытии было установлено, что источником огня стала ветхая печная труба в бане на одном из участков. От нее загорелась сухая трава.

- В 17:36 пожар удалось локализовать на площади 320 квадратных метров, пожару присвоен ранг «1-БИС». Организовано три боевых участка, привлечен к тушению вертолет Ка-32 МЧС России, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Всего к ликвидации пожара привлечено 50 человек и 14 единиц техники.

На место выехали сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области, испытательная пожарная лаборатория Тверской области. На месте проводилась опашка территории населенного пункта.

Дальнейшая информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU