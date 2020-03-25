Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в увеселительных заведениях гражданам запретили курить кальян
24 марта в постановление губернатора Игоря Рудени "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" был добавлен новый пункт.
Дополнение опубликовано на сайте Правовой информации. В соответствии с новым пунктом вводится запрет на курение с использованием кальяна в зданиях и иных общественных местах.
Напомним, что ранее постановлением о режиме повышенной готовности в Тверской области в связи с коронавирусом был введен запрет на проведение всех массовых мероприятий.
Дополнение в постановление о запрете Фото: publication.pravo.gov.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
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