Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в увеселительных заведениях гражданам запретили курить кальян

25 Март 2020 2020-03-25T17:01:40+03:00

В общественных местах запретили курить не только сигареты, но и кальян Фото: Константин ИВШИН

В постановление губернатора о введении режима повышенной готовности добавили новый пункт

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24 марта в постановление губернатора Игоря Рудени "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" был добавлен новый пункт.

Дополнение опубликовано на сайте Правовой информации. В соответствии с новым пунктом вводится запрет на курение с использованием кальяна в зданиях и иных общественных местах.

Напомним, что ранее постановлением о режиме повышенной готовности в Тверской области в связи с коронавирусом был введен запрет на проведение всех массовых мероприятий.

Дополнение в постановление о запрете Фото: publication.pravo.gov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU