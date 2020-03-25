В Торжке Тверской области местный житель распространял наркотики

25 Март 2020 2020-03-25T13:50:49+03:00

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По подозрению в распространении наркотиков полицейские Торжка задержали 35-летнего местного жителя.

При личном досмотре у мужчины обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик общей массой 2,9 грамма, что является крупным размером.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU