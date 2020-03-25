В Торжке Тверской области местный житель распространял наркотики
Злоумышленник задержан
Житель Тверской области задержан за распространение наркотиковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По подозрению в распространении наркотиков полицейские Торжка задержали 35-летнего местного жителя.
При личном досмотре у мужчины обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик общей массой 2,9 грамма, что является крупным размером.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом.
Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU