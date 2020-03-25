В ДТП в Калининском районе Тверской области пострадал водитель "Лады"
Ему оказана помощь
Водитель "ВАЗа" пострадал в аварии в промзонеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла утром, 24 марта, на подъезде к промышленной зоне Боровлёво Калининского района Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 45-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Ларгус", при повороте налево не уступил дорогу автомобилю "Ваз 111130" под управлением 52-летнего водителя, который ехал прямо.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "ВАЗ". Он самостоятельно обратился в медицинское учреждение, после оказания помощи был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU