В ДТП в Калининском районе Тверской области пострадал водитель "Лады"

25 Март 2020 2020-03-25T11:33:11+03:00

Водитель "ВАЗа" пострадал в аварии в промзоне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Авария произошла утром, 24 марта, на подъезде к промышленной зоне Боровлёво Калининского района Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 45-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Ларгус", при повороте налево не уступил дорогу автомобилю "Ваз 111130" под управлением 52-летнего водителя, который ехал прямо.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "ВАЗ". Он самостоятельно обратился в медицинское учреждение, после оказания помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU