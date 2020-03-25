Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в Городском саду Твери начали обрабатывать аттракционы
В Городском саду Твери проводятся профилактические меры в целях избежания распространения коронавирусной инфекции. Для обеспечения безопасности посетителей в парке проводится дезинфекция всех аттракционов.
- Обрабатываются все поверхности каруселей, с которыми контактируют люди. Обработка проводится поверхностно-активными дезинфицирующими веществами каждые два часа в течение 10-15 минут в соответствии с графиком, - сообщили в "Дирекции парков". У всех операторов имеются индивидуальные средства для санитарной обработки рук.
Тем временем, в Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса. Постановлением губернатора Игоря Рудени в регионе запрещено проведение всех массовых мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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