2020-03-25T09:27:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в Городском саду Твери начали обрабатывать аттракционы

Дезинфекция проводится для безопасности посетителей
Ольга ТРОФИМОВА
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В Городском саду Твери проводится дезинфекция аттракционов Фото: администрация ТвериВ Городском саду Твери проводится дезинфекция аттракционов Фото: администрация Твери
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В Городском саду Твери проводятся профилактические меры в целях избежания распространения коронавирусной инфекции. Для обеспечения безопасности посетителей в парке проводится дезинфекция всех аттракционов.

- Обрабатываются все поверхности каруселей, с которыми контактируют люди. Обработка проводится поверхностно-активными дезинфицирующими веществами каждые два часа в течение 10-15 минут в соответствии с графиком, - сообщили в "Дирекции парков". У всех операторов имеются индивидуальные средства для санитарной обработки рук.

Тем временем, в Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса. Постановлением губернатора Игоря Рудени в регионе запрещено проведение всех массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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