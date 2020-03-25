Власти Тверской области и УФАС следят за ценами в супермаркетах
Министерство промышленности и торговли региона ведёт ежедневный мониторинг цен и наличия продовольственных и непродовольственных товаров в магазинах, в первую очередь - ведущих торговых сетей.
Эта мера входит в перечень задач, которые поставил перед региональными органами власти губернатор Игорь Руденя в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19.
Как сообщает областное правительство, мониторинг ведется по 32 наименованиям продовольственных товаров и по 16 – непродовольственных.
У правительства региона есть договоренность с областным Управлением Федеральной антимонопольной службы о предоставлении Минпромторгу ежедневной информации о ценах на товары первой необходимости. Цель - выявление фактов необоснованного роста цен.
Напомним, что в тверском регионе введен режим повышенной готовности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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