2020-03-25T00:01:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Тверской области и УФАС следят за ценами в супермаркетах

Установить контроль за ситуацией в связи с непростым эпидемиологическим периодом поручил губернатор
Александр ЖМУЛИН
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Минпромторг мониторит цены магазинах региона.Минпромторг мониторит цены магазинах региона.Фото: Алина ПЕТРОВА
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Министерство промышленности и торговли региона ведёт ежедневный мониторинг цен и наличия продовольственных и непродовольственных товаров в магазинах, в первую очередь - ведущих торговых сетей.

Эта мера входит в перечень задач, которые поставил перед региональными органами власти губернатор Игорь Руденя в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19.

Как сообщает областное правительство, мониторинг ведется по 32 наименованиям продовольственных товаров и по 16 – непродовольственных.

У правительства региона есть договоренность с областным Управлением Федеральной антимонопольной службы о предоставлении Минпромторгу ежедневной информации о ценах на товары первой необходимости. Цель - выявление фактов необоснованного роста цен.

Напомним, что в тверском регионе введен режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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