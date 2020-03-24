2020-03-24T21:42:05+03:00
Происшествия

Наркодилера из Азии задержали полицейские на улице в Твери

Фигурант находится под стражей
Ольга ТРОФИМОВА
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На улице Твери полицейские задержали наркодилера Фото: архив "КП"На улице Твери полицейские задержали наркодилера Фото: архив "КП"
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Сотрудники Государственного Управления наркоконтроля МВД России при взаимодействии с коллегами из УНК УМВД России по Тверской области на одной из улиц в Заволжском районе задержали 24-летнего гражданина Средней Азии, подозреваемого в сбыте наркотических средств.

У задержанного при досмотре полицейские нашли шесть свёртков с наркотиком. Это подтвердила проведенная экспертиза.

По месту жительства подозреваемого было изъято еще 308 свертков с запрещенным веществом, общая масса которых составила более 600 граммов. Сбывать вещество наркодилер намеревался посредством "закладок".

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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