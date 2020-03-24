Наркодилера из Азии задержали полицейские на улице в Твери
Сотрудники Государственного Управления наркоконтроля МВД России при взаимодействии с коллегами из УНК УМВД России по Тверской области на одной из улиц в Заволжском районе задержали 24-летнего гражданина Средней Азии, подозреваемого в сбыте наркотических средств.
У задержанного при досмотре полицейские нашли шесть свёртков с наркотиком. Это подтвердила проведенная экспертиза.
По месту жительства подозреваемого было изъято еще 308 свертков с запрещенным веществом, общая масса которых составила более 600 граммов. Сбывать вещество наркодилер намеревался посредством "закладок".
Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU