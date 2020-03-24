2020-03-24T21:36:49+03:00
Происшествия

53-летняя пассажирка пострадала во время ДТП в Тверской области

Угрозы жизни женщины нет
Ирина ТАРАСОВА
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Угрозы жизни женщины нетУгрозы жизни женщины нетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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24 марта в городе Конаково Тверской области произошло ДТП. Два транспортных средства, Ваз-2106 и Chevrolet Lanos, столкнулись на улице Свободы у дома №69.

Сообщается, что во время дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек - 53-летняя пассажирка "шестерки".

- Угрозы жизни женщины нет. Оба водителя были трезвы, - уточняют в УГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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