2020-03-24T18:48:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в МФЦ обрабатывают помещения и принимают меры профилактики

Гражданам предлагают оформлять документы онлайн в связи режимом повышенной готовности из-за коронавируса
Ольга ТРОФИМОВА
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В МФЦ открыли дополнительные окна и проводят обработку помещенийВ МФЦ открыли дополнительные окна и проводят обработку помещенийФото: Олег УКЛАДОВ
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В Тверской области продолжается профилактика распространения коронавирусной инфекции.

Так, в офисах МФЦ приняты меры по минимизации времени нахождения посетителей: до 30% увеличено количество работающих окон приема и выдачи документов.

24 марта в Твери, по данным регионального правительства, для приема заявлений и выдачи документов работают 74 окна в четырех филиалах. Решается вопрос о продлении времени работы филиалов. Из всех наименее загруженным является филиал МФЦ №3 на Бурашевском шоссе, 36.

В филиалах МФЦ для предотвращения распространения коронавирусной инфекции проводится дополнительная обработка поверхностей и полов помещений хлоросодержащими препаратами и регулярное проветривание, определены места для обеззараживания рук.

В режиме повышенной готовности, который действует в Тверской области из-за коронавируса, гражданам рекомендуют перейти на дистанционное оформаление документов через Портал государственных услуг или воспользоваться сервисом предварительной записи на официальном сайте МФЦ или через мобильное приложение.

Отметим, что по состоянию на 24 марта в Тверской области новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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