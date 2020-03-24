В Твери у таксиста-нелегала забрали иномарку

24 Март 2020 2020-03-24T16:24:03+03:00

В Твери у таксиста-нелегала забрали автомобиль Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Сотрудники ГИБДД продолжают проведение на территории Твери профилактических мероприятий "Легковое такси" с целью выявления нелегальных перевозчиков.

24 марта на Тверском проспекте автоинспекторы остановили водителя автомобиля "Шкода". Мужчина вез пассажира на коммерческой основе, не имея при этом соответствующего разрешения от Министерства транспорта Тверской области.

- На транспортное средство была нанесена рекламная окраска агрегатора "Яндекс", - уточнили в ведомстве.

Автомобиль изъяли и поместили на охраняемую стоянку. На автовладельца составлены административные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU