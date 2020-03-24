Хоккеист из Твери Илья Ковальчук призвал подписчиков заниматься спортом во время карантина

24 Март 2020 2020-03-24T14:49:29+03:00

Во время карантина Илья Ковальчук тренируется вместе с женой Николь Фото: instagram.com/ilyakovalchukofficial

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Форвард из Твери Илья Ковальчук продолжает находиться на карантине, который объявлен в американском Лос-Анджелесе. Там сейчас закрыто все: школы, спортивные учреждения, рестораны, магазины. Из-за пандемии коронавируса объявлен карантин в НХЛ - матчи отменены.

Но хоккеист не унывает и продолжает тренироваться в своем загородном доме и даже объявил конкурс.

"В сложное время для всех, поддержим друг друга, берегите себя и своих близких, а главное, Родителей, Бабушек, Дедушек......ОЧЕНЬ важно.

P.S. Занимайтесь физкультурой дома, снимайте видео, выкладывайте в ленту , давай заниматься вместе, выберу 3-5 лучших, пришлю подарок", - написал он в своем Instagram и в качестве примера показал пару действенных упражнений вместе с женой Николь.

Отметим, что с введением карантина Илья Ковальчук (олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, форвард "Вашингтон Кэпиталз" НХЛ) начал активнее вести свою страницу. Сейчас он дома с семьей и пару дней назад опубликовал видео, как вместе с детьми лепит пельмени.

А около десяти дней назад в Тверь из Лос-Анджелеса вернулась мама хоккеиста Любовь Ковальчук и добровольно ушла на самозоляцию из-за коронавируса.

ilyakovalchukofficial Илья Ковальчук призвал подписчиков заниматься спортом во время карантина

ИСТОЧНИК KP.RU