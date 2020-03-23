Мама суперфорварда Ильи Ковальчука о коронавирусе в Твери: Посадила себя на карантин, вернувшись из США
Любовь Ковальчук не только мама знаменитого сына, но ещё и известный в Твери врач-терапевт высшей категории и заведующая поликлиникой № 2 городской больницы № 7. Поэтому, как профессионал и человек сознательный, прилетев десять дней назад из США, ушла на добровольную самоизоляцию.
Узнав от ее пациентов, что Любовь Ковальчук в Твери в самоизоляции из-за коронавируса, звоним ей узнать, всё ли в порядке?
- Чувствую себя хорошо, - успокаивает Любовь Николаевна. - Никто меня уйти на этот режим не просил. Проб на коронавирус не сдавала. Просто, как медик, я понимаю, что так надо было поступить. По прилету позвонила на «горячую линию» Роспотребнадзора по коронавирусу, получила все необходимые рекомендации и ушла на двухнедельный карантин.
У сына Ильи в Лос-Анджелесе она гостила месяц. Вспоминает: сначала в городе все было спокойно. Лишь обсуждали тревожные новости из Китая. А вот когда появились случаи заражения в Штатах, народ отреагировал.
- С полок в магазинах всё смели. Вывозили машинами. Видимо, решили основательно закупиться, чтобы пережить эпидемию. Думаю, берут пример с героев фильмов, ведь снято об эпидемиях в Голливуде немало.
А в России и в Твери тогда все было спокойно.
- Я звонила домой, рассказывала об истерии в магазинах в Штатах, а мне отвечали, что здесь все нормально.
В самолете домой летела - ни у кого маски не было, прилетели в Шереметьево терминал Д, кто-то надел маску, кто-то нет.
Сейчас на улицах Лос-Анджелеса пусто. Закрыто все: школы, учреждения, рестораны. Магазины в основном практикуют доставку еды по домам.
Илья Ковальчук (олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, форвард, месяц назад перешёл в команду «Вашингтон Кэпиталз» НХЛ) сейчас с семьей дома. Недавно на своей страничке в Инстаграм опубликовал видео, как вместе с детьми лепит пельмени, ведь в НХЛ объявлен перерыв из-за вируса.
- На днях у внука был день рождения, ребята отмечали в семейном кругу, никого не звали, - рассказывает Любовь Ковальчук.
Что до Твери и переживаний из-за коронавируса, то - только без паники... Говорит, паниковать ни в коем случае не надо и нельзя! Ведь это не первая эпидемия, грипп каждый сезон бывает, лишь в этом году в январе всплеска не случилось. А вот соблюдать карантинные мероприятия необходимо. Носить маску, мыть руки, обойтись без рукопожатий, воздержаться от посещения общественных мест.
- Звоню на работу в поликлинику - мне рассказывают: много народа, приходят и сидят там все. Сейчас без особой надобности выходить из дома не надо - важна самоизоляция. Если нет возможности остаться дома - проследите, чтобы в радиусе двух метров никого не было, - напоминает Любовь Николаевна.
Гулять на свежем воздухе? Говорит, конечно, можно, но опять же с соблюдением мер карантина: не собираться компаниями и соблюдать дистанцию.
Илья Ковальчук дома в США лепит с детьми пельмени. Фото: www.instagram.com/ilyakovalchukofficial
ИСТОЧНИК KP.RU