2020-03-23T20:37:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Мама суперфорварда Ильи Ковальчука о коронавирусе в Твери: Посадила себя на карантин, вернувшись из США

В интервью «КП»-Тверь» Любовь Ковальчук рассказала о коронавирусе в Твери, как соблюдает карантинные меры и как переживают самоизоляцию люди на той стороне Атлантики
Татьяна РУМЯНЦЕВА
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8 марта. Международный женский день Любовь Ковальчук отмечала в Штатах у сына Ильи. Фото: из личного архива Любови Ковальчук8 марта. Международный женский день Любовь Ковальчук отмечала в Штатах у сына Ильи. Фото: из личного архива Любови Ковальчук
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Любовь Ковальчук не только мама знаменитого сына, но ещё и известный в Твери врач-терапевт высшей категории и заведующая поликлиникой № 2 городской больницы № 7. Поэтому, как профессионал и человек сознательный, прилетев десять дней назад из США, ушла на добровольную самоизоляцию.

Узнав от ее пациентов, что Любовь Ковальчук в Твери в самоизоляции из-за коронавируса, звоним ей узнать, всё ли в порядке?

- Чувствую себя хорошо, - успокаивает Любовь Николаевна. - Никто меня уйти на этот режим не просил. Проб на коронавирус не сдавала. Просто, как медик, я понимаю, что так надо было поступить. По прилету позвонила на «горячую линию» Роспотребнадзора по коронавирусу, получила все необходимые рекомендации и ушла на двухнедельный карантин.

У сына Ильи в Лос-Анджелесе она гостила месяц. Вспоминает: сначала в городе все было спокойно. Лишь обсуждали тревожные новости из Китая. А вот когда появились случаи заражения в Штатах, народ отреагировал.

- С полок в магазинах всё смели. Вывозили машинами. Видимо, решили основательно закупиться, чтобы пережить эпидемию. Думаю, берут пример с героев фильмов, ведь снято об эпидемиях в Голливуде немало.

А в России и в Твери тогда все было спокойно.

- Я звонила домой, рассказывала об истерии в магазинах в Штатах, а мне отвечали, что здесь все нормально.

В самолете домой летела - ни у кого маски не было, прилетели в Шереметьево терминал Д, кто-то надел маску, кто-то нет.

Сейчас на улицах Лос-Анджелеса пусто. Закрыто все: школы, учреждения, рестораны. Магазины в основном практикуют доставку еды по домам.

Илья Ковальчук (олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, форвард, месяц назад перешёл в команду «Вашингтон Кэпиталз» НХЛ) сейчас с семьей дома. Недавно на своей страничке в Инстаграм опубликовал видео, как вместе с детьми лепит пельмени, ведь в НХЛ объявлен перерыв из-за вируса.

- На днях у внука был день рождения, ребята отмечали в семейном кругу, никого не звали, - рассказывает Любовь Ковальчук.

Что до Твери и переживаний из-за коронавируса, то - только без паники... Говорит, паниковать ни в коем случае не надо и нельзя! Ведь это не первая эпидемия, грипп каждый сезон бывает, лишь в этом году в январе всплеска не случилось. А вот соблюдать карантинные мероприятия необходимо. Носить маску, мыть руки, обойтись без рукопожатий, воздержаться от посещения общественных мест.

- Звоню на работу в поликлинику - мне рассказывают: много народа, приходят и сидят там все. Сейчас без особой надобности выходить из дома не надо - важна самоизоляция. Если нет возможности остаться дома - проследите, чтобы в радиусе двух метров никого не было, - напоминает Любовь Николаевна.

Гулять на свежем воздухе? Говорит, конечно, можно, но опять же с соблюдением мер карантина: не собираться компаниями и соблюдать дистанцию.

Илья Ковальчук дома в США лепит с детьми пельмени. Фото: www.instagram.com/ilyakovalchukofficial

Илья Ковальчук дома в США лепит с детьми пельмени. Фото: www.instagram.com/ilyakovalchukofficial

ИСТОЧНИК KP.RU

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