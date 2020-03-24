24 Март 2020 2020-03-24T09:44:27+03:00

С жительницы Тверской области незаконно взимали плату за вывоз мусора Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Бологовскую межрайонную прокуратуру обратилась жительница поселка Гузятино Бологовского района Тверской области и сообщила, что с нее взимается плата за вывоз мусора, который фактически не вывозится.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что администрацией сельского поселения разработана схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и разработан реестр таких мест, в котором адрес проживания женщины не значится.

Вместе с тем, ООО «Тверьспецавтохозяйство» в соответствии с агентским договором, заключенным с ООО «ЕРКЦ», взимает плату по обозначенному адресу.

В связи с выявленными нарушениями в адрес генерального директора организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Женщине произведен перерасчет.

ИСТОЧНИК KP.RU