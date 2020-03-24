2020-03-24T09:05:43+03:00
Общество

Брендированные автобусы вышли на маршрут №204 в Твери

Интервал движения составит 11 минут
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Брендированные автобусы вышли на маршрут №204 в Твери Фото: ПТОБрендированные автобусы вышли на маршрут №204 в Твери Фото: ПТО
Изменить размер текста:

Утром, 24 марта, в Твери на маршрут № 204 вышли 14 автобусов "МАЗ 206", которые будут возить пассажиров из Мамулино в пос. Заволжский. Об этом сообщает "Транспорт Верхневолжья".

До этого врмени маршрут "Мамулино - пос. Заволжский" был коммерческим, теперь он войдёт в новую транспортную модель.

Сейчас обслуживать его будет перевозчик "СВТК", который выиграл конкурс на пассажирские перевозки, все машины брендированы.

Как и в других синих автобусах, на маршруте №204 действует безналичная система оплаты.

Время ожидания автобуса составит 11 минут.

Напомним, что в минувшие выходные было обновлено еще два автобусных маршрута: №14 (Литвинки-Мигалово) и №227 (ТЦ"Глобус" - Рябеево - Прудище).

Таким образом, сейчас автобусы новой модели пассажирских перевозок работают по 61 маршруту: №№ 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 20, 21, 31, 33, 33к, 36, 41, 52, 55, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 125р, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 154, 202, 205, 207, 211, 225, 227, 233.

Маршрут автобуса №204 Фото: ПТО

Маршрут автобуса №204 Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общественный транспорт Твери»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Тверской области украла деньги у собутыльника и получила условный срок
С жительницы Тверской области незаконно взимали плату за вывоз мусора
В трех районах Твери ожидаются отключения электроэнергии
Брендированные автобусы вышли на маршрут №204 в Твери
Водитель без прав вылетел с дороги на улице Вагжанова в Твери
За два месяца около 600 жителей Тверской области стали жертвами мошенничеств с банковскими картами
На бежецком рынке в Тверской области продавали запрещенные семена агрокультур
В Тверской области установили сотни туристических указателей
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: жителям рассылают в мессенджерах фейковые "агитки"
С шиномонтажа в Твери неизвестные украли два домкрата
В Конаково Тверской области женщина упала с моста и утонула
В куриных котлетах из Тверской области нашли сальмонеллы
Под Тверью у должника изъяли автомобиль
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: "Тверь Водоканал" полностью прекратил прием посетителей
Тверской актер Тарас Кузьмин о фильме "Лабиринт": На роль домашнего тирана меня утвердили с первой пробы
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Тверской области: В Роспотребнадзоре напоминают, как обратиться в ведомство, минуя личный приём
Жители Твери и Тверской области стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
Коммунальное предприятие в Тверской области задолжало сотрудникам 640 тысяч рублей
В Тверской области УК рекомендовано провести санобработку домов
Жительница Тверской области осуждена за угрозу убийством
Отмена выездных медосмотров из-за коронавируса в Тверской области: детские врачи временно не будут выезжать в районы
Владелец большегруза в Твери за ночь лишился двух аккумуляторов
Житель Тверской области совершал покупки с помощью украденной банковской карты
В Тверской области пока не ограничили движение грузовиков
Власти Твери ищут подрядчика для ремонта Московского шоссе
В храмах Твери начали молиться об избавлении от коронавируса
"Из России с любовью": летчики из Тверской области прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом
Несовершеннолетняя девушка отдыхала в друзьями в Санкт-Петербурге, пока ее искали в Тверской области
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в регионе созданы официальные группы в соцсетях по ситуации с коронавирусом