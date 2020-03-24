24 Март 2020 2020-03-24T09:05:43+03:00

Брендированные автобусы вышли на маршрут №204 в Твери Фото: ПТО

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Утром, 24 марта, в Твери на маршрут № 204 вышли 14 автобусов "МАЗ 206", которые будут возить пассажиров из Мамулино в пос. Заволжский. Об этом сообщает "Транспорт Верхневолжья".

До этого врмени маршрут "Мамулино - пос. Заволжский" был коммерческим, теперь он войдёт в новую транспортную модель.

Сейчас обслуживать его будет перевозчик "СВТК", который выиграл конкурс на пассажирские перевозки, все машины брендированы.

Как и в других синих автобусах, на маршруте №204 действует безналичная система оплаты.

Время ожидания автобуса составит 11 минут.

Напомним, что в минувшие выходные было обновлено еще два автобусных маршрута: №14 (Литвинки-Мигалово) и №227 (ТЦ"Глобус" - Рябеево - Прудище).

Таким образом, сейчас автобусы новой модели пассажирских перевозок работают по 61 маршруту: №№ 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 20, 21, 31, 33, 33к, 36, 41, 52, 55, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 125р, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 154, 202, 205, 207, 211, 225, 227, 233.

Маршрут автобуса №204 Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU