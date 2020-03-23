2020-03-23T20:03:01+03:00
Происшествия

С шиномонтажа в Твери неизвестные украли два домкрата

Подозреваемые задержаны
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Полицейские в Твери раскрыли кражу с шиномонтажа Фото: архив "КП"Полицейские в Твери раскрыли кражу с шиномонтажа Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Московский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратилась 56-летняя местная жительница и рассказала, что в одной из шиномонтажных мастерских Московского района произошла кража двух домкратов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты изъяли следы и улики.

В ходе розыска, по подозрению в краже были задержаны жители Твери, 1994 и 1988 года рождения, один из фигурантов ранее судимый. Мужчины сообщили, что помещение находилось в открытом доступе. Ущерб потерпевшей составил 20 тысяч рублей.

За кражу фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На бежецком рынке в Тверской области продавали запрещенные семена агрокультур
В Тверской области установили сотни туристических указателей
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: жителям рассылают в мессенджерах фейковые "агитки"
С шиномонтажа в Твери неизвестные украли два домкрата
В Конаково Тверской области женщина упала с моста и утонула
В куриных котлетах из Тверской области нашли сальмонеллы
Под Тверью у должника изъяли автомобиль
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: "Тверь Водоканал" полностью прекратил прием посетителей
Тверской актер Тарас Кузьмин о фильме "Лабиринт": На роль домашнего тирана меня утвердили с первой пробы
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Тверской области: В Роспотребнадзоре напоминают, как обратиться в ведомство, минуя личный приём
Жители Твери и Тверской области стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
Коммунальное предприятие в Тверской области задолжало сотрудникам 640 тысяч рублей
В Тверской области УК рекомендовано провести санобработку домов
Жительница Тверской области осуждена за угрозу убийством
Отмена выездных медосмотров из-за коронавируса в Тверской области: детские врачи временно не будут выезжать в районы
Владелец большегруза в Твери за ночь лишился двух аккумуляторов
Житель Тверской области совершал покупки с помощью украденной банковской карты
В Тверской области пока не ограничили движение грузовиков
Власти Твери ищут подрядчика для ремонта Московского шоссе
В храмах Твери начали молиться об избавлении от коронавируса
"Из России с любовью": летчики из Тверской области прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом
Несовершеннолетняя девушка отдыхала в друзьями в Санкт-Петербурге, пока ее искали в Тверской области
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в регионе созданы официальные группы в соцсетях по ситуации с коронавирусом