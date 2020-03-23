С шиномонтажа в Твери неизвестные украли два домкрата

23 Март 2020 2020-03-23T20:03:01+03:00

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В Московский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратилась 56-летняя местная жительница и рассказала, что в одной из шиномонтажных мастерских Московского района произошла кража двух домкратов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты изъяли следы и улики.

В ходе розыска, по подозрению в краже были задержаны жители Твери, 1994 и 1988 года рождения, один из фигурантов ранее судимый. Мужчины сообщили, что помещение находилось в открытом доступе. Ущерб потерпевшей составил 20 тысяч рублей.

За кражу фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU