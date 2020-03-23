В Конаково Тверской области женщина упала с моста и утонула
Тело пенсионерки извлекали сотрудники ГИМС
Женщина упала с понтонного моста и утонула Фото: vk.com/podslyshano_y_medikov
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Несчастный случай произошел в Конаково Тверской области 23 марта. В районе улицы 1-ой Набережной пожилая женщина переходила понтонный мост через реку Донховка и случайно упала в воду. О случившемся, со ссылкой на очевидцев сообщает паблик "Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)" в соцсети.
Падение женщины видели подростки, которые находились на берегу, но оказать помощь пострадавшей не смогли. Женщина быстро скрылась под водой.
На место ЧП прибыли оперативные службы и сотрудники ГИМС.
ИСТОЧНИК KP.RU