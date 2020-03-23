В куриных котлетах из Тверской области нашли сальмонеллы
Продукт продавался в соседнем регионе
В куриных котлетах из Тверской области нашли сальмонеллыФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Тверскую межобластную региональную лабораторию на проверку поступил образец продукта, произведенного в Тверской области - котлеты из мяса кур.
Пробы были отобраны специалистами Россельхознадзора в Ярославской области.
По результатам проведенной проверки, в представленных образцах было выявено наличие бактерий сальмонелл.
Полученные результаты исследований направлены в соответствующие ведомства для принятия мер.
ИСТОЧНИК KP.RU