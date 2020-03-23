Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: "Тверь Водоканал" полностью прекратил прием посетителей

23 Март 2020 2020-03-23T18:32:22+03:00

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С 23 марта по 12 апреля ООО "Тверь Водоканал" приостанавливает прием всех посетителей и работу касс в офисах по адресам в Твери: ул. 15 лет Октября, 7, Петербургское ш.,2, а также в офисах в Старице. Офисы в поселках Городня и Радченко переходят на двухдневный режим работы (среда, четверг).

Меры предпринимаются в связи с режимом повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса.

Абоненты могут направить формы документов можно направлять на электронную почту help@tvervodokanal.ru. Входящий номер для регистрации письма можно будет узнать, позвонив в колл-центр по телефонам: (4822) 62-01-02 и 48-11-00. По этим же номерам можно получить информацию по начислениям, подать заявку на установку и/или замену прибора учета, передать показания счетчиков, узнать о причинах отсутствия воды, оставить аварийную заявку.

Для передачи показаний счетчиков воды можно воспользоваться формой на сайте компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU