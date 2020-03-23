2020-03-23T18:18:07+03:00
Звезды

Тверской актер Тарас Кузьмин о фильме "Лабиринт": На роль домашнего тирана меня утвердили с первой пробы

Премьерный показ пройдет 23 марта
Ирина ТАРАСОВА
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Тарас Кузьмин играет в фильме успешного на работе и в обществе адвоката, но жестокого тирана дома адвоката. Фото: кадр из трейлера фильма "Лабиринт", режиссер Антон ГойдаТарас Кузьмин играет в фильме успешного на работе и в обществе адвоката, но жестокого тирана дома адвоката. Фото: кадр из трейлера фильма "Лабиринт", режиссер Антон Гойда
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23 марта на телеканале «Домашний» стартует премьера – четырехсерийный фильм «Лабиринт» (режиссёр Антон Гойда). Одну из главных ролей в нем сыграл тверской актер театра и кино Тарас Кузьмин. И, судя по жесткому трейлеру, его герой далеко не положительный (впрочем, поклонникам творчества актера в последнее время не привыкать, вспомним хотя бы доктора Чернова из «Женского доктора»).

О чем пойдет речь в фильме, Тарас на своей страничке в соцсетях как всегда рассказал с юмором: «О семье, которая из-за карантина слишком много времени проводила вместе, и о женщине, которая нарушила режим. (А может быть и не об этом. Посмотрите, потом расскажете).

Звоним актеру и уточняем наверняка.

- Фильм на самом деле не такой страшный, как кажется. Просто трейлер нарезан таким образом, что выглядит как реальный триллер. А так он очень жизненный, про современные человеческие проблемы, без излишних выдумок и попыток разнообразить сюжет. Есть там и погони, и любовные линии, но это не банальная мелодрама.

Кстати, тверскому актеру поначалу предлагали роль положительного героя. Но, прочитав сценарий, Тарас попросил попробоваться на успешного на работе и в обществе, но жестокого тирана дома адвоката Дмитрия.

- Мне было интереснее разбираться в нем. Выяснять, откуда же берется агрессия. И у меня это, похоже, вышло. На эту роль меня утвердили с первой пробы.

Начало показа в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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