Тарас Кузьмин о роли в "Женском докторе": Благодаря Олегу Чернову, я становлюсь сверхчеловеком

Девушки, признайтесь, когда вас на завтрак в ресторан приглашает красавец врач, можете ли вы ему отказать? Вот и я не смогла. И даже то, что он гинеколог, меня в данном случае совершенно не смутило, впрочем, как и других журналисток. Ведь речь идет об Олеге Чернове, да, том самом коварном, но обаятельном злодее, которого в сериале «Женский доктор» сыграл тверской актер Тарас Кузьмин.

Вот так за изысканными угощениями, пирожными и канапешками и беседуем о самом интересном - съемках - результат которых можно будет увидеть уже с 11 ноября на канале «Домашний».

На пресс-завтрак пришли многие журналистыФото: Ирина ТАРАСОВА

О НОВОМ СЕЗОНЕ И НОВЫХ ГЕРОЯХ

- Четвертый сезон «Женского доктора» будет многообещающим, и там будет много интересного, - после знакомства интригует PR-менеджер телеканала Влада Ворона. И тут же убеждает нас в этом, показав проморолики и первую серию проекта, где мы видим как прежних героев, так и новых.

- Знакомьтесь: Александр Родионов, Наталья Тимченко, Олег Чернов. Сможет ли доктор Чернов переиграть соперника? Кому отдаст сердце доктор Тимченко? На все эти вопросы зрителю еще предстоит ответить... - слышим с экрана и в ближайшие два часа уже получаем ответы на некоторые из них.

Кстати, о Чернове. Своим возвращением он обязан именно женской половине зрителей. Поклонницы настояли, и режиссеру ничего не оставалось, как смириться.

- В конце третьего сезона моего героя отправили в Уганду, - напоминает Тарас Кузьмин. - Героев, как вы знаете, иногда убивают, когда они надоедают. Но если честно, я очень надеялся, что возвращение всё-таки произойдет, потому что с Черновым осталась некая недосказанность. Он вроде бы только стал меняться и становиться хорошим, и вдруг его биография меняется… Поэтому мне было интересно, что потом с ним будет и как это его изменит.

Новый 4 сезон стартует 11 ноябряФото: Ирина ТАРАСОВА

О ПРОБАХ НА РОЛЬ ПЕТРА РЫКОВА

После отъезда Романа Широкова и Татьяны Седельниковой в клинике появляются два новых акушера-гинеколога - Александр Родионов и Наталья Тимченко. Родионова сыграл актер Петр Рыков. Но чего это всем стоило!

- На эту роль пробовались более 40 артистов. И все они прошли через меня... Это было мучительно, - театрально вздыхает Тарас Кузьмин. - Пробовались артисты из Киева и Москвы. Пробы проходили даже в Твери. В общей сложности одну и ту же сцену нашего с ним знакомства пришлось снимать 180 раз. Но всё не зря.

Петр Рыков - красавчик блондин, спокойный уверенный парень. Как только я его увидел, всё сразу стало понятно. Плюс он оказался еще и интересным человеком, в свободное время пишет музыку. И мы как-то сошлись, после съемок музицировали и пели песенки.

А еще мне повезло: я побил главного героя в одной из сцен. Подленько, конечно, побил. Но мне понравилось.

Сцену знакомства с новым доктором Родионовым с разными кандидатами на роль пришлось снимать 180 раз. Фото: Ирина ТАРАСОВА, кадр из сериала "Женский доктор"

О ПРИСУТСТВИИ НА РОДАХ МУЖЧИНЫ

О чем сериал? О материнстве, родах, новинках и открытиях в области медицины... Неудивительно, что он быстро нашел свою аудиторию и стал популярным.

- По сравнению с третьим сезоном у Чернова стало меньше операций. Может быть, я что-то не так делал, я не знаю, но родов у меня в четвертом сезоне не много, - улыбается Тарас. - В медицинское меня перестали одевать, зато всё время наряжали в какие-то шикарные костюмы, и я занимался всё больше финансовыми вопросами.

Хотя вся эта тема - роды, кесарево сечение - это очень любопытно. Наш консультант, доктор Андрей Головатенко, рассказывал, как это происходит. Показывал на муляжах, мы смотрели фильмы, а потом и сами пробовали доставать ребенка за подбородок. Поэтому у меня есть ощущение, что я бы… смог это сделать на самом деле. Когда на площадку приносили девятидневных малышей, это было что-то невероятное. Наступала полнейшая тишина...

К родам я теперь вообще немного по-другому отношусь. И присутствие мужчин во время этого процесса для меня нормально. Понятно, что это нужно женщине для уверенности и спокойствия. Но это важно и для мужчины: первый раз взять ребенка, завернуть в свою рубаху, чтобы он сразу почувствовал запах отца... Что-то в этом есть.

Тарас Кузьмин: злых играть гораздо интереснее. В них копаться, разбираться, оправдывать, всё` это любопытно. Фото: Ирина ТАРАСОВА, кадр из сериала "Женский доктор"

О СВОЕМ ГЕРОЕ И ЗЛЕ КАК ТАКОВОМ

Абсолютного зла не существует, уверен Тарас Кузьмин, всегда есть какие-то причины или оправдания для его появления. Так же и с доктором Черновым.

- Понятно, что этот образ собирательный. Но, к сожалению, похожих на него людей и врачей я встречал, - признается Тарас Кузьмин. - В герое есть определенный цинизм, присущий профессии, и это в чем-то нормально. Но в целом, я уверен, человек не может быть подлым просто так. Поэтому сказал сценаристам: давайте искать причину. И в третьем сезоне мы попытались это сделать. Все проблемы Чернова идут из детства: он воспитывался в многодетной семье, многого был лишен и у него возник комплекс денег. По крайней мере, у него это сработало именно так.

Кстати, злых играть гораздо интереснее. В театре у меня тоже большая часть персонажей - Кречинский («Свадьба Кречинского»), Стэнли Ковальский («Трамвай «Желание»), даже Онегин - все какие-то непростые ребята. В них копаться, разбираться, оправдывать, искать причину - всё это любопытно.

Но говорить, что мой типаж - это только злодей, не совсем верно. Хотя... в одной двухсерийке с Анатолием Белым меня изначально утверждали на роль доброго полицейского, однако после проб сделали главным убийцей, злодеем и измывателем. Да, такое происходит, и я не знаю, почему. Может быть, из-за моего позитивного человеческого существования в жизни много негатива прячется где-то внутри? И для того, чтобы его изливать куда-то, и возникают эти персонажи. Кто знает... Но после Чернова я испытываю некое облегчение, как после бани. Как будто всё темное ушло и стало легче жить дальше.

В 4 сезоне у Чернова появится любовь. Но кого он полюбит, пока не знает никто. Фото: Ирина ТАРАСОВА, кадр из сериала "Женский доктор"

О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ДОКТОРА ЧЕРНОВА

В отзывах о сериале зрители признавались, что им не хватает личной жизни героев вне больницы.

- Конечно, в основном их личная жизнь проходит в клинике. Но смотрите после 20-й серии, там будет много меня и будет кое-что о личной жизни Чернова, - искренне советует Тарас. - Открою, что у него появится любовь. И свет в конце туннеля тоже будет. В целом четвертый сезон получился детективом с неожиданным финалом. Даже мне интересно, хотя я и читал сценарий.

О СУПЕРСПОСОБНОСТЯХ

Тарасу Кузьмину, чтобы успевать на свои спектакли в Тверской театр драмы, приходилось в день на съемочной площадке порой играть по 15-18 сцен. Плюс приходилось много летать. Только с белорусской авиакомпанией за полгода у него вышло 65 полетов. И это не учитывая другие линии и пересадки в Минске.

- Параллельно я в двух театрах выпускал спектакли как режиссер. Потом мы работали над «Кречинским». Потом гастроли... График сумасшедший, совмещать всё это казалось невероятным, - рассказывает актер. - Подпитывала атмосфера на площадке. Каждый прилет на съемки был как праздник. Плюс организм как-то находил резервы. Например, я понял, что могу обходиться без сна более полутора суток. Так что благодаря доктору Чернову я открываю в себе новые возможности и ресурсы и становлюсь сверхчеловеком.

Встреча с актером прошла в уютной атмосфереФото: Ирина ТАРАСОВА

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- Съемки четвертого сезона «Женского доктора» проходили в Киеве, в огромном двухэтажном павильоне на 450 кв. метров. Огромную клинику с кабинетами, детскими комнатами, холлом построили специально к третьему сезону.

- За полгода (с марта по начало сентября) было снято 40 серий, что говорит о хорошей скорости. По сути всё лето актеры провели в закрытом помещении.

- Всё оборудование в сериале - настоящее, было взято из клиник и роддомов.

- Для того чтобы показать женщин на разных сроках беременности, на съемочной площадке использовалось 11 силиконовых животов разного размера и 10 силиконовых кукол-младенцев.

- В каждой серии происходит примерно двое родов. В общей сложности в съемках четвертого сезона приняли участие 83 настоящих младенца.

ВАЖНО

Показы сериала начнутся 11 ноября на канале «Домашний». Смотрите в 19:00 по будням (пн-чт).

Были и угощенияФото: Ирина ТАРАСОВА