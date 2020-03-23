Коммунальное предприятие в Тверской области задолжало сотрудникам 640 тысяч рублей
Нарушения выявила прокуратура
Директор предприятия не платил зарплату более двух месяцевФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Тверской области МУП "Центр коммунального обслуживания" Спировского района задолжало сотрудникам 640 тыс. рублей по заработной плате. Нарушения выявила прокуратура Тверской области.
Прокуратурой в адрес директора организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены, с сотрудниками полностью произведен расчет.
Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности и оштрафован на 12 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU