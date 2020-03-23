Отмена выездных медосмотров из-за коронавируса в Тверской области: детские врачи временно не будут выезжать в районы

23 Март 2020 2020-03-23T16:43:02+03:00

На выездных приёмах врачи проводят диспансеризацию и профилактические осмотры маленьких жителей районов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе выезд мобильных медицинских бригад детских врачей в районы Тверской области временно приостановлен.

Напомним, регулярные выездные медосмотры проводят врачи Детской областной клинической больницы, Клинической детской больницы № 2 и Городской клинической детской больницы №3. Они проводят диспансеризацию и профилактические осмотры маленьких жителей районов Верхневолжья.

Согласно Приказу Министерства здравоохранения Тверской области № 192 от 18.03.2020, отмена выездных медосмотров детей продлится до особого распоряжения.

Напомним, по состоянию на 23 марта 2020 года в Тверской области зарегистрировано три случая заболевания COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU