Отмена выездных медосмотров из-за коронавируса в Тверской области: детские врачи временно не будут выезжать в районы
В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе выезд мобильных медицинских бригад детских врачей в районы Тверской области временно приостановлен.
Напомним, регулярные выездные медосмотры проводят врачи Детской областной клинической больницы, Клинической детской больницы № 2 и Городской клинической детской больницы №3. Они проводят диспансеризацию и профилактические осмотры маленьких жителей районов Верхневолжья.
Согласно Приказу Министерства здравоохранения Тверской области № 192 от 18.03.2020, отмена выездных медосмотров детей продлится до особого распоряжения.
Напомним, по состоянию на 23 марта 2020 года в Тверской области зарегистрировано три случая заболевания COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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