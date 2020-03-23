Владелец большегруза в Твери за ночь лишился двух аккумуляторов

23 Март 2020 2020-03-23T16:42:20+03:00

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В дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратился 42-летний житель Твери. Мужчина сообщил, что ночью с его грузовика, припаркованного в деревне Глазково, были похищены два аккумулятора стоимостью 16 000 рублей.

Следственно-оперативная группа обследовала место происшествия и вышла на след предполагаемого преступника. Им оказался 22-летний неработающий житель областного центра. Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что избавился от похищенного, а деньги потратил.

За кражу фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы. Он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU