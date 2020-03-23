2020-03-23T14:41:38+03:00
Общество

Власти Твери ищут подрядчика для ремонта Московского шоссе

Цена контракта - 289,3 млн. рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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К началу лета в Твери отремонтируют Московское шоссе Фото: администрация ТвериК началу лета в Твери отремонтируют Московское шоссе Фото: администрация Твери
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18 марта на сайте Госакупок администрация Твери разместила аукционную документацию на поиск подрядчика для ремонта Московского шоссе.

Скоростную автодорогу, на состояние которой давно жалуются тверские автомобилисты, планируют отремонтировать по всей протяженности - от площади Гагарина до границы города (после комплекса зданий ВНИИСВ). Исключение составит путепровод - его реконструировали в 2017-2018 годах.

Подрядчика выберут 27 марта. До майских праздников он должен будет уложить асфальтобетонное покрытие, если позволит погода. Окончательный срок завершения работ - 31 мая. Помимо нового покрытия, на участке будут отремонтированы колодцы и площадки на остановках обществнного транспорта, укреплены обочины, нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

Максимальная цена контракта составляет 289,3 млн рублей. 80% этой суммы выделяет региональный бюджет, а 20% добавят из городской казны.

Гарантийный срок составит пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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