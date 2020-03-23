Власти Твери ищут подрядчика для ремонта Московского шоссе
18 марта на сайте Госакупок администрация Твери разместила аукционную документацию на поиск подрядчика для ремонта Московского шоссе.
Скоростную автодорогу, на состояние которой давно жалуются тверские автомобилисты, планируют отремонтировать по всей протяженности - от площади Гагарина до границы города (после комплекса зданий ВНИИСВ). Исключение составит путепровод - его реконструировали в 2017-2018 годах.
Подрядчика выберут 27 марта. До майских праздников он должен будет уложить асфальтобетонное покрытие, если позволит погода. Окончательный срок завершения работ - 31 мая. Помимо нового покрытия, на участке будут отремонтированы колодцы и площадки на остановках обществнного транспорта, укреплены обочины, нанесена разметка и установлены дорожные знаки.
Максимальная цена контракта составляет 289,3 млн рублей. 80% этой суммы выделяет региональный бюджет, а 20% добавят из городской казны.
Гарантийный срок составит пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU