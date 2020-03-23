2020-03-23T13:00:10+03:00
Общество

Бывший главный гаишник Тверской области стал заместителем главы Твери

Денис Черных будет курировать вопросы городского содержания и транспортного обеспечения
Ирина ТАРАСОВА
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Денис Черных возглавлял Тверскую госавтоинспекцию без приставки и.о. с 25 января 2017 годаДенис Черных возглавлял Тверскую госавтоинспекцию без приставки и.о. с 25 января 2017 годаФото: Ирина ТАРАСОВА
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23 марта на сайте администрации Твери появилась официальная информация о назначении Дениса Черных на должность заместителя главы администрации Твери. Фото Дениса Игоревича пока не прикреплено, то уже уточняется, что он будет курировать вопросы городского содержания и транспортного обеспечения.

В его новые обязанности в частности входит: организация обустройства мест массового отдыха населения, обеспечение транспортной безопасности, контроль по отлову и содержанию безнадзорных животных, координация работы департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта и др.

Напомним, Денис Черных возглавлял Тверскую госавтоинспекцию без приставки и.о. с 25 января 2017 года. В общей сложности в ГИБДД он отслужил более 20 лет. Начинал, как инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД, затем пошел рост. Перед назначением на руководящую должность в УГИБДД по Тверской области занимал пост начальником отдела ОАР (Отдел административных расследований) и пропаганды УГИБДД.

В настоящее время врио начальника управления ГИБДД УМВД России по Тверской области - полковник Андрей Григорьев.

Кстати, есть в истории Дениса Черных и творческая страничка. Весной 2002 года к 65-летию образования службы Госавтоинспекции в России Михаил круг написал Гимн ГИБДД по их же просьбе. Чуть позже вышел и клип, который для Круга стал последним. В нем и снялся Денис Черных.

Он вспоминал: «По сюжету на автодороге «Москва - Питер» сотрудники ГИБДД слушают музыку Михаила Круга в патрульном автомобиле. Однако замечают на трассе нарушение и, останавливая автомобиль, видят, что за рулем сидит ... сам Круг. Само собой, что они его узнают ... Мне тогда предложили сыграть как раз сотрудника Госавтоинспекции. Я не отказался. И тогда, и сейчас мне нравится слушать песни этого исполнителя, когда я за рулем автомобиля».

ИСТОЧНИК KP.RU

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