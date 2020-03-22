2020-03-22T09:17:41+03:00
Происшествия

Двое пьяных мужчин устроили ДТП на проспекте Победы в Твери

Один из них в больнице
Виктория ТУШКОВА
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Сотрудники Госавтоинспекции выясняют, кто был за рулём машины-виновника ДТП.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют, кто был за рулём машины-виновника ДТП.Фото: Ольга Крыльцова
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Авария на проспекте Победы около дома №14 (офисный центр напротив парка Победы) произошла в субботу, 21 марта, около 23:00. На дороге столкнулись две машины: не выдержав дистанцию, один автомобиль "поцеловал" другой.

В автомобиле виновника ДТП было двое мужчин. По информации Управления ГИБДД по Тверской области, кто из них был за рулём пока неизвестно, но оба они были пьяны.

Один из пьяных мужчин пострадал в аварии, его увезли в больницу с сотрясением мозга. Кто конкретно был за рулём машины выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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