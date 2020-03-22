Двое пьяных мужчин устроили ДТП на проспекте Победы в Твери

22 Март 2020 2020-03-22T09:17:41+03:00

Один из них в больнице

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Авария на проспекте Победы около дома №14 (офисный центр напротив парка Победы) произошла в субботу, 21 марта, около 23:00. На дороге столкнулись две машины: не выдержав дистанцию, один автомобиль "поцеловал" другой.

В автомобиле виновника ДТП было двое мужчин. По информации Управления ГИБДД по Тверской области, кто из них был за рулём пока неизвестно, но оба они были пьяны.

Один из пьяных мужчин пострадал в аварии, его увезли в больницу с сотрясением мозга. Кто конкретно был за рулём машины выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU