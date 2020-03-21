В Тверской области имеется 118 аппаратов искусственной вентиляции лёгких
В Тверской области имеется 118 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и запланировано приобретение дополнительных аппаратов.
Об этом сообщает Правительство Тверской области по итогам заседания рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019. Заседание под председательством губернатора Игоря Рудени состоялось 20 марта.
Аппараты ИВЛ могут понадобиться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, но лишь в тяжёлых случаях. Если заболевание протекает тяжело, возможно развитие пневмонии, и тогда больному может потребоваться поддержка дыхания с помощью ИВЛ. Аппарат поможет пережить критический пик болезни.
Напомним, в Тверской области официально зарегистрировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией. В России подтверждено 253 случая. Статистику ежедневно обновляет Роспотребнадзор РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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