Тверские библиотеки закрываются для читателей из-за угрозы коронавируса

21 Март 2020 2020-03-21T11:03:54+03:00

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Центральная городская библиотека имени Герцена сообщила, что муниципальная библиотечная система Твери (куда входит 20 библиотек по всему городу) на неопределённый срок прекращает обслуживание читателей.

Библиотеки закрываются в соответствии с приказом №141 Управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации Твери. Массовые мероприятия и заседания клубов также временно отменяются.

Возврат книг приостановлен до особого распоряжения. Продлить срок возврата можно по телефонам: +7(4822) 34-29-20, +7(4822) 63-01-15, а также на сайте библиотечной системы.

Книги можно продолжать читать онлайн. Чтобы это сделать, необходимо получить логин и пароль для бесплатного доступа к каталогу библиотеки в онлайн-сервисе Литрес и другим базам данных. Для этого читатель должен отправить заявку на адрес электронной почты: otd-obsl@mbstver.ru.

В заявке необходимо указать свой номер мобильного телефона (для восстановления пароля), адрес электронной почты (если он отличается от адреса, с которого поступила заявка), ФИО читателя (полностью), дату рождения и номер читательского билета.В ответном письме библиотека пришлёт пароль для входа в онлайн-систему.

Что касается областной библиотеки имени Горького, то её сайт сообщает о приостановлении проведения культурно-массовых мероприятий. В остальном библиотека работает по прежнему расписанию, однако просит читателей, по возможности, воздержаться от личного посещения.

Читатели "Горьковки" могут пользоваться удалёнными формами информационно-библиотечного обслуживания, в том числе: "электронной библиотекой", сервисом продления книг онлайн, Национальной электронной библиотекой и другими. Ссылки на эти сервисы размещены на сайте библиотеки.

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ИСТОЧНИК KP.RU