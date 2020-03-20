Игорь Руденя поучаствовал в федеральном селекторе по противодействию коронавирусу
20 марта мэр Москвы Сергей Собянин провел очередное заседание рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. По селектору к обсуждению присоединились главы регионов, в том числе и наш губернатор Игорь Руденя.
Обсуждалась готовность регионов, то, какие меры приняты.
Заместитель Председателя Правительства РФ, зампредседатель Координационного совета по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова дала несколько указаний. Однако у нас они уже выполняются. Об этом сообщает областное правительство.
В Верхневолжье введен режим повышенной готовности. Запрещено проведение массовых мероприятий, посещение государственных учреждений культуры и т. д.
ИСТОЧНИК KP.RU
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