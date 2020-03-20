2020-03-20T16:12:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Игорь Руденя поучаствовал в федеральном селекторе по противодействию коронавирусу

В Тверской области введён режим повышенной готовности и принимаются соответствующие меры против вируса
Александр ЖМУЛИН
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Губернатор присоединился к селекторному заседанию рабочей группы Госсовета РФ. Фото: ПТОГубернатор присоединился к селекторному заседанию рабочей группы Госсовета РФ. Фото: ПТО
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20 марта мэр Москвы Сергей Собянин провел очередное заседание рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. По селектору к обсуждению присоединились главы регионов, в том числе и наш губернатор Игорь Руденя.

Обсуждалась готовность регионов, то, какие меры приняты.

Заместитель Председателя Правительства РФ, зампредседатель Координационного совета по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова дала несколько указаний. Однако у нас они уже выполняются. Об этом сообщает областное правительство.

В Верхневолжье введен режим повышенной готовности. Запрещено проведение массовых мероприятий, посещение государственных учреждений культуры и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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