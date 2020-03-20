2020-03-20T14:30:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области Почта России переходит на обслуживание клиентов на дому

Это сделано в целях профилактики инфекционных заболеваний
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Почтальоны не только принесут пенсию, но и помогут оплатить квитанции онлайнПочтальоны не только принесут пенсию, но и помогут оплатить квитанции онлайнФото: Андрей ЛЕОНОВ
Изменить размер текста:

Теперь почтальоны Тверского филиала Почты России помимо пенсий и социальных пособий смогут доставлять адресатам мелкие пакеты, а также предоставлять на дому услуги по онлайн оплате коммунальных платежей, услуг связи и др.

- В целях профилактики инфекционных заболеваний среди населения Почта России предлагает всем, кто получает пенсии и социальные пособия в отделениях почтовой связи перейти на формат обслуживания на дому, - отмечает директор макрорегиона УФПС Тверской области Николай Гусар.

У каждого почтальона при себе имеется мобильный почтово-кассовый терминал, через который будут осуществляться все платежи, в том числе налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины. Желающие смогут даже оформить страховку.

В связи с распространением коронавируса данная инициатива позволит избежать лишних контактов и минимизировать риски заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Газель" не поместилась под Новый мост на набережной в Твери
В Твери временно закрыт для посещений Ботанический сад
В Тверской области по региональной программе отремонтируют 63 школы
Тверской регион обеспечен тест-системами для определения коронавируса
Новых случаев коронавируса в Тверской области не зарегистрировано
На ремонт ДК в Тверской области дают 11 млн. рублей
Фольклористы Твери представили свою инструкцию по защите от коронавируса
Два человека погибли в аварии с грузовиком на скоростной трассе М-11 в Тверской области
Житель Твери зарезал приятеля, заступаясь за подругу
Случайный знакомый украл у жительницы Тверской области фотоаппарат и мясорубку
Игорь Руденя поучаствовал в федеральном селекторе по противодействию коронавирусу
Житель Тверской области угнал машину, чтобы навестить тётю
Минприроды Тверской области начало дистанционно выдавать охотничьи билеты