В Тверской области Почта России переходит на обслуживание клиентов на дому

20 Март 2020 2020-03-20T14:30:42+03:00

Почтальоны не только принесут пенсию, но и помогут оплатить квитанции онлайн Фото: Андрей ЛЕОНОВ

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Теперь почтальоны Тверского филиала Почты России помимо пенсий и социальных пособий смогут доставлять адресатам мелкие пакеты, а также предоставлять на дому услуги по онлайн оплате коммунальных платежей, услуг связи и др.

- В целях профилактики инфекционных заболеваний среди населения Почта России предлагает всем, кто получает пенсии и социальные пособия в отделениях почтовой связи перейти на формат обслуживания на дому, - отмечает директор макрорегиона УФПС Тверской области Николай Гусар.

У каждого почтальона при себе имеется мобильный почтово-кассовый терминал, через который будут осуществляться все платежи, в том числе налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины. Желающие смогут даже оформить страховку.

В связи с распространением коронавируса данная инициатива позволит избежать лишних контактов и минимизировать риски заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU