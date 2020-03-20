На Московском шоссе в Твери не смогли разъехаться "Фиат" и "Мерседес"
Один человек пострадал
ДТП на Московском шоссе в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла около 23:00 вечера, 19 марта, в районе дома №16А на Московском шоссе в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 26-летний водитель, управляя автомобилем "Мерседес Бенц", при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем "Фиат Пунто", под управлением 38-летней женщины-водителя, которая ехала по Московскому шоссе.
В результате ДТП водитель "Фиата" получила травмы и была доставлена в больницу, ей оказана помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU