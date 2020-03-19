Литературный конкурс «Отцы и дети: Поэзия XXI века» в Твери пройдет онлайн

19 Март 2020 2020-03-19T23:48:53+03:00

Срок конкурса могут измениться, как и формат

Заявки участников на первый тур принимаются до 14 апреля

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Проект «Осторожно: поэзия!» продолжает свои мероприятия. Однако с корректировками. 22 марта в Твери в рамках Всемирного Дня поэзии должен был пройти первый тур литературного конкурса «Отцы и дети: Поэзия XXI века». Но в связи с запретом массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса 1-ый тур конкурса было решено провести онлайн.

Заявки – видео (максимум 3 минуты) или текст. Чтобы стать участником конкурса, необходимо заполнить анкету.

Напомним, конкурс – трёхэтапный. Первый тур – «Мы ищем молодые таланты» . Второй тур –поэтический поединок «Отцы и дети» . Третий тур – финальный баттл «Отцы и дети», по итогам которого и будет выбран победитель. Сроки мероприятия, возможно, сдвинутся.

Конкурс проводится совместно с Издательством «РЭД», газетой и сайтом «Комсомольская правда» и кафедрой ФОИДиЛТ ТвГУ. Он подразумевает призы, народное голосование и лотерею.

Оценивать участников будет профессиональное жюри.

ИСТОЧНИК KP.RU