С 1 апреля школы Тверской области могут перейти на дистанционное обучение

19 Март 2020 2020-03-19T21:02:48+03:00

Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе

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Во время каникул, с 23 по 31 марта, в школах Тверской области будет проводиться дезинфекция. Об этом 19 марта сообщило Минобразования региона.

- С 1 апреля, в зависимости от эпидемиологической ситуации, возможна организация в школах региона режима дистанционного обучения, - уточнили в ведомстве.

Решение о том, переводить ребенка на дистанционное обучение или нет, остается за родителями. Если они решат, что посещать образовательное учреждение не стоит, то ребенок сможет остаться дома.

Необходимые методические рекомендации по организации учебного процесса уже направлены в школы.

Напомним, что в настоящее время в регионе введен режим повышенной готовности. Вечером, 19 марта, в Тверской области был выявлен третий случай заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU