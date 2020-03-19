2020-03-19T16:29:11+03:00
Звезды

Тверской ТЮЗ отменил все свои спектакли и мероприятия

Временное решение вызвано в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции
Ирина ТАРАСОВА
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О возобновлении спектаклей будет сообщено дополнительно. Фото: Тверской ТЮЗО возобновлении спектаклей будет сообщено дополнительно. Фото: Тверской ТЮЗ
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19 марта Тверской театр юного зрителя внес изменения в свою работу. Если до этого в ТЮЗе отменили только детские спектакли, то теперь все.

- Дорогие зрители! В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, а также во исполнение Постановления Губернатора Тверской области №16-пг от 17.03.2020 г. с 17 марта все спектакли и мероприятия для посетителей Тверского театра юного зрителя ОТМЕНЯЮТСЯ. Продажа билетов временно приостановлена. Правила возврата билетов действуют. О возобновлении спектаклей будет сообщено дополнительно.

Однако после официальной части руководство и актеры театра очень по-теплому добавляют: "Но мы не представляем своей жизни без вас, наших любимых зрителей! Поэтому мы готовим для вас специальное предложение, о котором подробно расскажем совсем скоро! Следите за новостями и будьте здоровы! С любовью, ваш Тверской ТЮЗ".

ИСТОЧНИК KP.RU

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