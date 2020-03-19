2020-03-19T16:47:55+03:00
Звезды

В Тверском театре драмы пройдет акция «Ночь в театре»

Зрителей ожидает программа «Тайна закулисья – 2»
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Мероприятие пройдет в Международный день театра. Фото: Тверской театр драмыМероприятие пройдет в Международный день театра. Фото: Тверской театр драмы
Изменить размер текста:

27 марта в Международный день театра в Тверском академическом театре драмы пройдёт культурная акция «Ночь в театре». Зрителей ожидает программа «Тайна закулисья – 2». Режиссёр – Тарас Кузьмин.

Программа пройдет дважды - в 20:00 и 22:30. 18+

- «Ночь в театре» поможет воочию увидеть процесс создания чуда – от работы над реквизитом до настоящей репетиции! - рассказывает руководитель литературно-драматургической части Степан Каменев.

Проводниками в мир театра станут народные артистки России Ирина Андрианова и Наина Хонина, а также ассистенты режиссёра и актрисы Татьяна Лугачёва, Анастасия Бурова, Ольга Крылова, Елизавета Логинова.

Посетителей разделят на четыре команды, которые получат название премьерных спектаклей – «Свидетель», «Свадьба», «Привидения» и «Золушка». Всего их ждёт пять площадок.

В фойе второго этажа расскажут об истории театра, о том, как коллектив готовится к празднованию 75-летия Великой Победы.

В поэтической гостиной народная артистка России Наина Хонина, актёр Борис Михня и заслуженная актриса России Ирина Кириллова познакомят гостей «Ночи» с поэтическими произведениями, как классиков, так и собственного сочинения.

Удастся побывать и на репетиции спектакля на большой сцене. Режиссёр Иоланта Мельникова приоткроет завесу тайны над процессом создания новой постановки.

Но и это не все. В репетиционном зале бутафоры покажут посетителям, как поэтапно создаётся реквизит и бутафория. На малой сцене пройдёт интерактивная читка современной пьесы под руководством режиссёра Александра Павлишина.

И, наконец, в театральном кафе среди гостей будут разыгрывать пригласительные в театр.

P.S. Мероприятие в настоящее время не отменено! Но советуем следить за анонсами. С учетом того, что губернатор отменил все массовые мероприятия в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 1 апреля школы Тверской области могут перейти на дистанционное обучение
Женщина-водитель пострадала при столкновении двух авто в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя осмотрел здание станции скорой помощи во Ржеве
Третий случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Тверской области
Тверской ТЮЗ отменил все свои спектакли и мероприятия
В Тверском театре драмы пройдет акция «Ночь в театре»
Для жителей Тверской области организованы "горячие линии" по вопросам о коронавирусе
В драке за бутылку мужчина зарезал сожительницу в Тверской области
В Тверской области прокуратура защитила права инвалида
Безработный житель Тверской области обокрал строящийся дом
В Твери из игрового аппарата двое молодых людей украли купюроприемник
В Твери спасатели тушат горящую траву у Восточного моста
В Твери несколько классов гимназии №44 закрыли на карантин
В районах Тверской области определены места, где будут содержать граждан с подозрением на коронавирус
В Тверской области по факту гибели семилетнего мальчика возбуждено уголовное дело
На Калининской АЭС в Тверской области отключился резервный трансформатор
Волонтер из Тверской области обеспечил макаронами и гречкой приют хаски в Удомле
В Тверской области мальчик упал с крыши школьной пристройки и сломал ногу