В Тверском театре драмы пройдет акция «Ночь в театре»
27 марта в Международный день театра в Тверском академическом театре драмы пройдёт культурная акция «Ночь в театре». Зрителей ожидает программа «Тайна закулисья – 2». Режиссёр – Тарас Кузьмин.
Программа пройдет дважды - в 20:00 и 22:30. 18+
- «Ночь в театре» поможет воочию увидеть процесс создания чуда – от работы над реквизитом до настоящей репетиции! - рассказывает руководитель литературно-драматургической части Степан Каменев.
Проводниками в мир театра станут народные артистки России Ирина Андрианова и Наина Хонина, а также ассистенты режиссёра и актрисы Татьяна Лугачёва, Анастасия Бурова, Ольга Крылова, Елизавета Логинова.
Посетителей разделят на четыре команды, которые получат название премьерных спектаклей – «Свидетель», «Свадьба», «Привидения» и «Золушка». Всего их ждёт пять площадок.
В фойе второго этажа расскажут об истории театра, о том, как коллектив готовится к празднованию 75-летия Великой Победы.
В поэтической гостиной народная артистка России Наина Хонина, актёр Борис Михня и заслуженная актриса России Ирина Кириллова познакомят гостей «Ночи» с поэтическими произведениями, как классиков, так и собственного сочинения.
Удастся побывать и на репетиции спектакля на большой сцене. Режиссёр Иоланта Мельникова приоткроет завесу тайны над процессом создания новой постановки.
Но и это не все. В репетиционном зале бутафоры покажут посетителям, как поэтапно создаётся реквизит и бутафория. На малой сцене пройдёт интерактивная читка современной пьесы под руководством режиссёра Александра Павлишина.
И, наконец, в театральном кафе среди гостей будут разыгрывать пригласительные в театр.
P.S. Мероприятие в настоящее время не отменено! Но советуем следить за анонсами. С учетом того, что губернатор отменил все массовые мероприятия в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU