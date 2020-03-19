2020-03-19T15:54:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Для жителей Тверской области организованы "горячие линии" по вопросам о коронавирусе

Позвонить можно бесплатно
Ольга ТРОФИМОВА
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Для жителей Тверской области орагнизованы "горячие линии" по вопросам о коронавирусеДля жителей Тверской области орагнизованы "горячие линии" по вопросам о коронавирусеФото: Александр Новиков
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Управление Роспотребнадзора по Тверской области сообщает, что для жителей Верхневолжья, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, организована "горячая линия".

Позвонить и получить консультацию специалиста можно по телефону: 8-800-333-93-72. По этому номеру граждане могут сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион.

Кроме того, специалисты готовы ответить на вопросы граждан, касающихся профилактических мероприятий по предотвращению распространения заболевания.

В России действует единая горячая линия по коронавирусу: 8-800-2000-112.

Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.

Напомним, что согласно постановления губернатора Тверской области Игоря Рудени от 17.03.2020 № 16-пг на территории Тверской области с 17 марта 2020 года введён режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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