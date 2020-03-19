В Твери из игрового аппарата двое молодых людей украли купюроприемник

19 Март 2020 2020-03-19T15:02:27+03:00

В Твери из парка украли купюроприемник Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 25-летний местный житель. Мужчина сообщил, что в парке из игрового аппарата неизвестные украли купюроприёмник с деньгами.

Подореваемых удалось задержать по "горячим следам". Ими оказались двое 18-летних местных жителей.

Установлено, что ночью молодые люди повредили крышку игрового аппарата, похитили из него купюроприёмник, забрали деньги и скрылись. Ущерб составил 10 000 рублей.

За совершение кражи подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU