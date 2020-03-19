В районах Тверской области определены места, где будут содержать граждан с подозрением на коронавирус

19 Март 2020 2020-03-19T13:24:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области продолжаются профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.

Областным Минздравом определена госпитальная база для больных и лиц с подозрением на заражение коронавирусом.

В Твери это Калининская ЦРКБ, городская больница №1 им. Успенского, городская больница №6. В районах области - Андреапольская ЦРБ, Бологовская ЦРБ, Ржевская ЦРБ, Зубцовская ЦРБ, Торжокская ЦРБ, Весьегонская ЦРБ, Западнодвинская ЦРБ, Кашинская ЦРБ, Сонковская ЦРБ, Конаковская ЦРБ, Нелидовская ЦРБ, Торопецкая ЦРБ, Осташковская ЦРБ.

Для оказания необходимой медицинской помощи имеется 118 аппаратов искусственной вентиляции легких. Сформирован запас необходимых медицинских изделий, лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств.

Кроме того, на базе детского санатория "Радуга" предусмотрено развертывание обсерватора куда для наблюдения определят граждан, вернувшихся из эпидемиологически неблагополучных стран.

ИСТОЧНИК KP.RU