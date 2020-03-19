На Калининской АЭС в Тверской области отключился резервный трансформатор

19 Март 2020 2020-03-19T12:38:04+03:00

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19 марта в 5:14 утра произошло отключение резервного трансформатора собственных нужд на второй очереди Калининской АЭС. Сообщение об этом появилось в официальной группе Калининской АЭС в соцсети.

Резервный трансформатор собственных нужд расположен за пределами здания энергоблока, рядом с машинным залом и относится к электротехническому оборудованию энергоблока.

- Событие никак не повлияло на работу основного оборудования блоков. Энергоблоки Калининской АЭС несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, - подчеркнул главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев.

ИСТОЧНИК KP.RU