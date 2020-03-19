В Тверской области мальчик упал с крыши школьной пристройки и сломал ногу
Сообщение о том, что десятилетний мальчик упал с крыши пристройки к школе, поступило в следственный отдел регионального СК России 18 марта. ЧП произошло в поселке Солнечный Осташковского городского округа Тверской области.
В результате падения ребенок получил открытый оскольчатый перелом костей правой голени.
По факту случившегося следователем Осташковского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.
- Устанавливаются все обстоятельства, которые привели к травмированию малолетнего, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, обследуются семейно-бытовые условия жизни ребенка, опрошены очевидцы произошедшего, должностные лица образовательного учреждения.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Мальчик упал с крыши школьной пристройки .Видео: СУ СК РФ по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU