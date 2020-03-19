2020-03-19T10:04:53+03:00
Экономика

В Тверской области дорожает репчатый лук и дешевеют макароны

Виктория ТУШКОВА
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Дорожает в регионе также масло - сливочное и растительноеДорожает в регионе также масло - сливочное и растительноеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Об изменениях цен на продукты в Тверской области еженедельно отчитывается Тверьстат. За последнюю отчётную неделю (с 11 по 16 марта) в регионе больше всего подорожал чёрный байховый чай - на 3,5%.

Вырос в цене на 2,2% репчатый лук. На 2% подорожало сливочное масло. Дороже стали продавать маргарин (1,6%) и подсолнечное масло (1,4%). Сахар-песок и конфеты в шоколаде выросли в цене на 1,1%. Несущественно подорожали также молоко и говядина.

Скинула в цене более всего вермишель. Она подешевела сразу на 7,1%. Также дешевле стали макароны (-3,2%), яблоки (-3,5%), сосиски и сардельки (-4,6%) и печенье (-2,2%).

Гречневая крупа, на которую в последнее время имеется ажиотаж, за указанный период выросла в цене на 0,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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