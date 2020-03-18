Ритейлеры уверяют, что дефицита продуктов нет, но жители Твери зачем-то скупают макароны и крупы
Жители Твери и области начали массово скупать продукты в магазинах, опасаясь дефицита продовольствия в связи с коронавирусом, хотя никаких предпосылок для этого нет.
Вечером, 17 марта, в гипермаркетах и небольших районных супермаркетах можно было увидеть пустые полки в некоторых отделах, на которых еще утром стояли пачки с макаронами, мукой, гречкой, сахаром и другими товарами народного потребления. Многие продукты раскупили, потому что они были по акции, другие - запасливые покупатели брали "на всякий случай".
Тема с продуктам не утихает и в соцсетях. В местных интернет-сообществах пользователи активно комментируют и обсуждают повышенный спрос на крупы и, в особенности, на гречку. Правда, большинство горожан в магазины все же не спешат, годовые запасы не делают, а просто пополняют список недостающих привычных продуктов.
К слову, в 10:00 утра, 18 марта, полки в гипермаркетах были полностью заполнены, дефицита нет.
Алексей Грибов, управляющий гипермаркета "Глобус" в Твери:
- Никаких перебоев с поставками продуктов в гипермаркете нет. В связи с повышенным спросом на некоторые группы товаров (сахар, гречка, рис, макароны) в последние дни, мы увеличили объем закупок этих видов продукции у наших поставщиков. Выкладка в зал идёт прямо "с колёс". Никаких перебоев с закупкой продукции у наших поставщиков тоже нет, все в наличии на оптовых складах.
Кстати, и в других торговых сетях перебоя с поставками товаров повышенного спроса не наблюдаются. Ситуация абсолютно управляемая и находится на контроле у областных властей.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Накануне вечером Роспотребнадзор РФ сообщил, что в Тверской области официально зарегистрировали два случая коронавируса. Двое пациентов помещены на карантин и проходят лечение.
По данным областного Минздрава, их состояние удовлетворительное.
Все, кто контактировал с заболевшими гражданами, также находятся под наблюдением медиков.
По категориям повышенного спроса сформирован товарный запасФото: Алина ПЕТРОВА
Рис и гречку раскупилиФото: Ольга ТРОФИМОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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