Назначен новый заместитель председателя правительства Тверской области

18 Март 2020 2020-03-18T23:26:52+03:00

Им стал Андрей Емельянов

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На должность заместителя председателя областного правительства распоряжением губернатора Игоря Рудени назначен Андрей Емельянов. Он заменил покинувшего пост Андрея Белоцерковского и будет курировать вопросы образования и культуры.

Андрей Емельянов с 2016-го до 2018 год работал в Министерстве образования и науки РФ директором Департамента информационной политики. Затем возглавлял Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения РФ.

Также в свое время работал в Посольстве Российской Федерации в Израиле, Администрации Президента Российской Федерации, Федеральной таможенной службе.

Андрей Емельянов – действительный государственный советник 3 класса. В 2006 году окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России.

ИСТОЧНИК KP.RU